Президент розглянув петицію щодо відповідальності за примусову вакцинацію

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Президент Володимир Зеленський розглянув петицію щодо введення відповідальності за примусову вакцинацію від коронавірусу і компенсації можливих негативних наслідків після щеплень.

Відповідь глави держави була оприлюднена на його сайті у суботу, 23 жовтня.

Петиція була складена В.С.Бондарем 12 серпня і з того часу набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

У свою чергу Зеленський зазначає, що, за українським законодавством, громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я і “не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення”.

“Передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України (частина друга статті 30 Основ законодавства України про охорону здоров’я)”, — йдеться у його відповіді.

Зеленський також підкреслив, що для запобігання поширенню інфекційних захворювань закон передбачає обов’язкову вакцинацію працівників окремих професій, виробництв та організацій.

“У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями”, — пояснили в офісі президента.

У той же час там додали, що згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

“З огляду на зазначене, я звернувся до голови Верховної Ради з проханням організувати обробку викладених у петиції пропозицій і проінформувати про результати”, — заявив Зеленський.

З аналогічним листом він звернувся також до глави уряду Дениса Шмигаля.

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