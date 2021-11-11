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Петиція про заборону громадянам РФ відвідувати територію України набрала необхідні 25 000 голосів

11/11/2021 16:42

Петиція про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму із державою-агресором набрала необхідні 25 000 голосів.

Про це у четвер, 11 листопада, повідомив автор петиції активіст Сергій Стерненко.

З його слів, підписи зібрали за рекордно короткий строк – 8 днів і кілька годин.

“Дякую усім, хто долучився! Тепер перед президентом Зеленським постав дуже простий вибір. Якщо він захищає інтереси громадян України, то зобов‘язаний виконати вимоги петиції. Якщо ж він відстоює інтереси громадян РФ, то відмовить. Тема петиції особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів”, – вважає Стерненко.

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