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Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо повної заборони гастролів російських артистів

27/10/2021 16:10

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням повної заборони гастролів російських артистів в Україні до повернення окупованих Росією територій.

Ця розміщена на сайті президента петиція зібрала понад 25 тисяч підписів українців.

У петиції пропонують заборонити гастролі артистів з Росії, окрім тих, хто публічно виступив проти російської агресії.

Глава держави нагадав, що сьогодні заборонені гастролі російських артистів, які перебувають у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. До цього списку, зокрема, потрапляють особи, які популяризують чи пропагують Росію, органи її влади, представників російської влади, або виправдовують чи визнають правомірною окупацію територій України.

Водночас Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю, главі Служби безпеки України Івану Баканову та секретарю РНБО Олексію Данілову опрацювати вказані у петиції пропозиції та проаналізувати стан дотримання вимог українського законодавства під час проведення гастролів російських артистів.

“Опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог закону”, – йдеться у відповіді президента.

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