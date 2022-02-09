Польща створила війська оборони кіберпростору

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: РAP

Міноборони Польщі створило війська оборони кіберпростору. Вони вестимуть розвідувальні, оборонні та наступальні дії в цій галузі.

Про це інформує Polskie Radio.

“Офіційно створено командування компоненту Військ оборони кіберпростору. Це також є базою, яка дає компетенцію зробити Військо Польське стійким у цій дуже важливій сфері, а отже, створити опір Республіки Польща нападам”, – заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Він наголосив, що кібервійська створили в День безпечного інтернету.

Нові війська гарантуватимуть вищий рівень безпеки в кіберпросторі. Вони проводитимуть повний спектр заходів у кіберпросторі – оборонні, розвідувальні й активні наступальні дії.

Процес створення військ розпочався у 2019 році, коли Блащак затвердив “Концепцію організації та функціонування Військ оборони кіберпростору”.

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