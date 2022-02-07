Патрульний Петрик розповів деталі допиту в ДБР щодо аварії з Трухіним

Патрульний поліцейський Сергій Петрик

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який був серед тих, хто прибув за викликом на місце серпневої аварії за участі народного депутата “Слуги народу” Олександра Трухіна, розповів деталі допиту в Державному бюро розслідувань.

Він та його адвокат у коментарі “Українській правді” зазначили, що питання слідчих стосувалися винятково кримінального провадження і встановлення обставин справи.

Повісток про нові виклики на допити поки не вручали.

Петрик також розповів деталі про те, що відбувалось після аварії.

“Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП – ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані – ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо”, – повідомив сам патрульний.

Він зазначив, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментар журналістам. Петрик сказав, що керівництво не чинить на нього тиску і не погрожує. Патрульний каже, що працює в звичайному режимі, але має певний дискомфорт через розголос ситуації.

Трухін, за словами Петрика, не намагався з ним звʼязатись.

Стан депутата в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо “людина після такого може бути в стані афекту”.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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