СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4213675 +43778
Летальні випадки:
100983 +174
Одужали:
3660351 +9497
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18404417 (+96361). Оновлено: 08:14 04.02.2022
Home / Світ / Європа / Макрон збирається на переговори до Путіна, а потім заїде і в Україну

Макрон збирається на переговори до Путіна, а потім заїде і в Україну

04/02/2022 11:30

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на Єлисейський палац.

В офісі Макрона додали, що він зустрінеться з Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Путіним.

У четвер Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких він обговорив питання Донбасу.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон наголосив Путіну та Зеленському на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість на місцях та гарантувати безпеку на континенті.

Додамо, що канцлер Німеччини приїде в Україну 14 лютого для зустрічі з Володимиром Зеленським, а 15 лютого він відвідає Москву для зустрічі з Владіміром Путіним.

Читайте також:
За тиждень до “нормандської” зустрічі радників Єрмак захворів на COVID-19

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Спекуляція на патріотизмі”: у Вірменії створюють сторінки-фантоми у ФБ, щоби сіяти паніку серед українців, – ЗМІ

У Facebook масово рекламують створені у Вірменії псевдопатріотичні спільноти й сторінки-фантоми, що сіють паніку серед українців. Спекулюють при цьому на патріотичних почуттях українців. Про це пише видання “Тексти”. Зазначається,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse