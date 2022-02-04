Макрон збирається на переговори до Путіна, а потім заїде і в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.
Про це повідомило агентство AFP з посиланням на Єлисейський палац.
В офісі Макрона додали, що він зустрінеться з Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Путіним.
У четвер Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами Росії та України, у яких він обговорив питання Донбасу.
У Єлисейському палаці заявили, що Макрон наголосив Путіну та Зеленському на важливості обговорення умов для досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволив би знизити напруженість на місцях та гарантувати безпеку на континенті.
Додамо, що канцлер Німеччини приїде в Україну 14 лютого для зустрічі з Володимиром Зеленським, а 15 лютого він відвідає Москву для зустрічі з Владіміром Путіним.
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