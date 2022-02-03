Канцлер Німеччини Шольц зустрінеться з Путіним “найближчим часом”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це Шольц заявив у інтерв’ю мовнику ZDF, пише видання Politico.
Зустріч відбудеться на тлі того, що Шольц назвав “дуже серйозною ситуацією” на кордоні з Україною.
Як зазначається, канцлер не озвучив дати поїздки до Москви, проте сказав, що зустріч “запланована та відбудеться найближчим часом”.
“Зараз я поїду до США і незабаром буду в Москві, щоб продовжити обговорення необхідних питань”, – сказав Шольц.
Як уже повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію, щоб обговорити “кризу навколо України”.
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