Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це з посиланням на неназвані джерела пише німецький таблоїд Bild, повідомляє “Європейська правда“.

Як стверджує німецьке видання, Шольц прагне “нового старту” у відносинах з Москвою.

Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Bild зазначає, що соціал-демократ Шольц “прагне зробити Росію топ-пріоритетом” – на відміну від своїх партнерів по коаліції “Зелених”, які мають іншу позицію.

Зокрема, міністр закордонних справ Анналена Бербок хотіла б більш пильної уваги до Кремля, особливо в контексті прав людини та України. А міністр економіки Роберт Габек не тільки критично ставиться до газопроводу “Північний потік-2”, а й готовий підтримати жорсткі санкції проти Росії.

Після вступу на посаду Шольц наголошував на необхідності діалогу з Росією щодо нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви. Наприкінці грудня він провів першу телефонну розмову з Путіним.

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