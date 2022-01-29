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“Це буде війна не лише для України. Це буде війна для всієї Європи”, – глава МЗС Литви

29/01/2022 17:34

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що в інтересах кожної країни Європи – допомогти Україні відбити ймовірне масштабне вторгнення військ РФ.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав у вечірньому включенні на телеканалі CNN 28 січня.

На запитання ведучої Бекі Андерсон, “чи Німеччина повинна надавати Україні більшу підтримку та краще узгоджувати дії з європейськими союзниками на тлі можливого повномасштабного російського вторгнення”, глава МЗС Литви відповів, що в разі загострення конфлікту “це буде війна не лише для України. Це буде війна для всієї Європи”.

“Тому я вважаю, що це в інтересах кожної країни – допомагати Україні, щоб вона змогла відбити ймовірне вторгнення. Адже воно, по суті, відбуватиметься на європейському кордоні”, – наголосив Ландсбергіс.

Коментуючи позицію офіційного Берліна, литовський політик зазначив: “Новий німецький уряд ще відносно недавно прийшов до влади. Він намагається продовжити політику старого уряду, який був при владі майже 16 років. Але реальність, з якою зараз стикається новий уряд [ФРН], сильно відрізняється від того, з чим мала справу Німеччина протягом останніх 16 років. Стабільності вже немає, і світ змінюється дуже швидко. Тому, на мій погляд, він пристосовується”, – припустив сказав міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, що останнім часом Німеччина не надає Україні однозначної підтримки у протистоянні з Росією на тлі зростання загрози масштабного вторгнення військ ЗС РФ. Раніше ФРН відмовилась передавати Україні летальну зброю, блокувала поставки по лінії НАТО та заборонила Естонії надати ЗС України 122-мм гаубиці, що свого часу перебували на озброєнні НДР.
При цьому 26 січня міністерка оборони ФРН повідомила, що Німеччина надішле до України 5 тис. захисних шоломів. Також відомо про намір Берліна надати Україні мобільний госпіталь.

підготував: Владислав Крамаренко

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