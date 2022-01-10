Рада держоборони Литви затвердила план підтримки України: що він передбачає

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У Литві Рада державної оборони затвердила план підтримки України.

Про це повідомив головний радник президента Литви Даріус Кулешіус, передає сайт LRT у понеділок, 10 січня.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що план підтримки України включає низку практичних заходів, у тому числі збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

“Ця матеріальна допомога – це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога – наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових у Литві”, – прокоментував він.

За його словами, Литва планує найближчим передати Україні системи нічного бачення та для цього готують урядове рішення.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року міністри оборони Литви, Латвії й Естонії – Арвідас Анушаускас, Артіс Пабрікс і Калле Лаанет – висловили солідарність з Україною, готовність надати нашій державі допомогу як невійськову, так і військову, та закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

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