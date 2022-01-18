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КНДР підтвердила пробний запуск тактичних ракет у бік Японії

18/01/2022 12:07

Північна Корея підтвердила випробувальний запуск у понеділок двох тактичних керованих ракет, які вразили острівну ціль у Японському морі.

Про це інформує південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

“Дві тактичні керовані ракети, запущені в західній частині КНДР, точно вразили острівну ціль у Східному морі (Японському морі)“, – повідомили в KCNA.

Академія оборонних наук КНДР “підтвердила точність, безпеку і ефективність роботи виробленої збройової системи”.

Раніше в об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї заявили, що КНДР випустила в понеділок дві балістичні ракети з аеропорту Сунан о 8:50 та 8:54 відповідно. Вони пролетіли близько 380 кілометрів на висоті 42 км. Ракети летіли з максимальною швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Зазначається, що лідер країни Кім Чен Ин не був присутній під час випробувань.

Це вже четвертий випробувальний запуск КНДР ракети KN-24 після двох випробувань у серпні 2019 року та ще одного в березні 2020 року.

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