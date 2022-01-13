США ввели санкції проти КНДР за запуск ракет. У списку – й російська компанія

Ілюстративне фото

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо шести громадян Північної Кореї, одного росіянина й однієї російської компанії, звинувативши їх у постачанні продукції з Росії та Китаю для потреб збройних програм Пхеньяна.

До такого кроку США вдалися після появи повідомлень про нові ракетні випробування в КНДР, включаючи два запуски за останній тиждень, пише в четвер, 13 січня, “Радіо Свобода”.

“Сьогоднішні рішення – частина зусиль США, спрямованих на те, щоб не допустити розвитку Пхеньяном програм зі створення зброї масового ураження і випробування балістичних ракет”, – заявив заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки і боротьби з тероризмом Браян Нельсон.

Він зазначила, що КНДР продовжує використання представників за кордоном для незаконного доступу до товарів для зброї.

Нові санкції торкнулися, зокрема, росіянина Романа Аларя і російської компанії «Парсек» – із формулюванням «за сприяння розповсюдженню зброї масового ураження та засобів її доставки». Наголошується, що компанія «Парсек» зареєстрована у Москві.

Також обмежувальні заходи запроваджуються щодо громадян КНДР, пов’язаних із Другою північнокорейською академією природничих наук (SANS). Один із них, як зазначається, живе у Владивостоці та відповідає за доставку телекомунікаційного обладнання з Росії. Четверо північнокорейців із «чорного списку», пов’язані з SANS, проживають на території Китаю.

Санкції передбачають заборону на транзакції або ведення справ з особами, що потрапили до списку, для громадян США та американських компаній.

Читайте також:

У КНДР показали запуск балістичної ракети з поїзда