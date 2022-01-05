Північна Корея запустила в море невідомий снаряд

Лідер КНДР Кім Чен Ин інспектує випробування зброї. Фото: Reuters

Об’єднаний Комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск КНДР невідомого снаряда в море.

Про це інформує ВВС у середу, 5 січня.

Першою про запуск повідомила Японська берегова охорона. Вона заявила, що потенційно це могла бути балістична ракета, яка пролетіла близько 500 км, але підтвердження поки що не надходило.

ООН забороняє Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї.

У разі підтвердження – це буде перший такий запуск, здійснений Пхеньяном цього року.

“Південнокорейська та американська розвідки уважно вивчають подробиці”, – йдеться у заяві JCS.

Запуск відбувся через декілька днів після того, як голова КНДР Кім Чен Ин сказав, що Пхеньян продовжуватиме зміцнювати свій оборонний потенціал через усе більш нестабільну військову обстановку на Корейському півострові.

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