СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3682659 +4571
Летальні випадки:
96709 +273
Одужали:
3491793 +8439
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16865938 (+30291). Оновлено: 08:11 05.01.2022
Home / Світ / Північна Корея запустила в море невідомий снаряд

Північна Корея запустила в море невідомий снаряд

05/01/2022 10:17

Об’єднаний Комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск КНДР невідомого снаряда в море.

Про це інформує ВВС у середу, 5 січня.

Першою про запуск повідомила Японська берегова охорона. Вона заявила, що потенційно це могла бути балістична ракета, яка пролетіла близько 500 км, але підтвердження поки що не надходило.

ООН забороняє Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї.

У разі підтвердження – це буде перший такий запуск, здійснений Пхеньяном цього року.

“Південнокорейська та американська розвідки уважно вивчають подробиці”, – йдеться у заяві JCS.

Запуск відбувся через декілька днів після того, як голова КНДР Кім Чен Ин сказав, що Пхеньян продовжуватиме зміцнювати свій оборонний потенціал через усе більш нестабільну військову обстановку на Корейському півострові.

Читайте також:
КНДР і Південна Корея готові до укладення мирної угоди

Унікальних переглядів: 83
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. “Перевірка кредитної історії – обов’язкова при...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse