Глава МЗС Німеччини Бербок обговорює в Києві питання експорту зброї

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: МЗС ФРН

Німеччина не змінила свого ставлення щодо питання надання Україні оборонної зброї та намагатиметься довести це українській стороні під час візиту до Києва 17 січня міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

Про це сказала речниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в понеділок.

Речниця зазначила, що в Міністерстві відомі заяви посла України Мельника в ЗМІ з вимогою до нового уряду надати Україні зброю для захисту.

“Для нас нічого нового в них немає, адже український уряд останніми тижнями чітко декларував цю позицію”, – цитує Зассе “Укрінформ”.

Вона додала, що “ця позиція” є, само собою, одною з тем обговорення міністра Бербок у Києві. Втім, очільниця МЗС ФРН нещодавно в Вашингтоні чітко дала зрозуміти, що позиція федерального уряду в галузі експортного контролю щодо озброєнь є обмежувальною, нагадала Зассе.

Речник федерального уряду Вольфганг Бюхнер назвав добрим, що останнім часом відбуваються різноманітні переговори в різних форматах, до яких відніс і сьогоднішній візит глави МЗС до Києва. Він також зауважив, що Німеччина давно намагається відродити Нормандський формат. Бюхнер згадав проведення «підготовчих переговорів» політичних радників ФРН і Франції з українським і російським переговорниками та висловив сподівання, що перемовини буде продовжено і «можна буде незабаром провести переговори в Нормандському форматі на високому рівні».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перебуває 17 січня в Києві, 18 січня вона відвідає з візитом Москву. Це її перші візити в дві столиці на посаді глави МЗС ФРН.

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