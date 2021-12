Блінкен на першій зустріч з главою МЗС Німеччини Бербок обговорив загрозу вторгнення РФ до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з новою очільницею міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу агресії Російської Федерації проти України.

Про це в суботу, 11 грудня, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс у твіттері.

За його словами, під час переговорів на полях зустрічі глав МЗС країн G7, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Ліверпулі обговорили питання, пов’язані з “агресією” Росії проти України.

“Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у “великій сімці”, – написав Прайс.

Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany’s 2022 G7 presidency.

— Ned Price (@StateDeptSpox) December 11, 2021