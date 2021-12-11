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Блінкен на першій зустріч з главою МЗС Німеччини Бербок обговорив загрозу вторгнення РФ до України

11/12/2021 15:17

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з новою очільницею міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу агресії Російської Федерації проти України.

Про це в суботу, 11 грудня, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс у твіттері.

За його словами, під час переговорів на полях зустрічі глав МЗС країн G7, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у Ліверпулі обговорили питання, пов’язані з “агресією” Росії проти України.

“Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у “великій сімці”, – написав Прайс.

Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив, що з нетерпінням чекає можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини.

На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

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