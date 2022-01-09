ООС: шість ворожих порушень за добу, один воїн ЗСУ поранений

Упродовж минулої доби, 8 січня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано шість порушень. З них п’ять – порушення режиму припинення вогню, зокрема два – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться в повідомленні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 9 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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