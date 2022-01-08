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На Різдво – три обстріли. Окупанти били зі 120-мм мінометів біля Кам’янки

08/01/2022 08:58

Упродовж минулої доби, 7 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться в повідомленні.

Станом на чьог годину ранку, з початку доби 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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