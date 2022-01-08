Упродовж минулої доби, 7 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться в повідомленні.
Станом на чьог годину ранку, з початку доби 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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