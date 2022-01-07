Напередодні Різдва окупанти на фронті вчинили два обстріли

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 6 січня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку святкової доби 7 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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