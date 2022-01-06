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На Донеччині розкрили вбивство бійця ЗСУ, замасковане під самогубство

06/01/2022 23:06

У Бахмутському районі Донеччини слідчі ДБР розкрили приховане вбивство солдата ЗСУ його колегою, замасковане під самогубство.

Про це в четвер, 6 січня, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

“До Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1976 р.н. при виконанні службових обов’язків на позиції опорного спостережного пункту однієї з військових частин, що дислокувалась в Бахмутському районі Донецької області.
Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства.
За версією слідства, смертельні вогнепальні поранення потерпілому наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець”, – розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що обвинувачений – уже колишній військовослужбовець. Йому інкримінують ч. 1 ст. 115, а також ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України.

“Зважаючи на докази, 05.01.2022 військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів та за клопотанням прокурора судом обрано підозрюваному безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб”, – зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорськ.

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