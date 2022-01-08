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Окупанти скинули перший у році ВОГ із безпілотника та поранили бійця ЗСУ

08/01/2022 17:48

Від початку доби 8 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вже п’ять порушень “режиму припинення вогню”, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Про це у зведенні станом на 17:00 повідомив пресцентр командування ООС.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання гранатометного пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.

“Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – зазначено у зведенні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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