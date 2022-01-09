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На карантинній мапі України з’явилася “помаранчева” область

09/01/2022 14:17

Херсонська область перейшла з “жовтої” до “помаранчевої” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на неділю, 9 січня.

Решта областей та Київ надалі перебувають у “жовтій” зоні.

Херсонщина перевищила динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% (при допустимому показнику 50%). Водночас рівень захворюваності становить 65 (показник – 75 на 100 тис. осіб), а рівень госпіталізацій – 26,9 (показник – 60 на 100 тис. населення).

У середньому рівень захворюваності по Україні становить 151 на 100 тисяч населення. Найбільше хворих у Києві – індикатор у столиці становить 357.

Рівень госпіталізацій через коронавірус у країні станом на 9 січня становить 26,2.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих. Надалі почався перехід у “червону” зону. Київ повернуся в “червону” зону 1 листопада.
На початку грудня столиця і регіони почали виходити з “червоної” зони. Станом на 30 грудня останні дві області покинули “червону” зону.

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Україна

На карантинній мапі України з’явилася “помаранчева” область

Херсонська область перейшла з “жовтої” до “помаранчевої” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на неділю, 9 січня. Решта областей та Київ...

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