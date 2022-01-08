Росія намагається усунути ЄС від обговорення ситуації навколо України, – МЗС Франції

Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції

Керівництво Росії намагається відсторонити Євросоюз від обговорення ситуації навколо України. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

“Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців”, – сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFM TV 7 січня, про що інформує “Німецька хвиля”.

Глава МЗС Франції попередив, що можливий наступ РФ на Україну в будь-якому разі призведе до “серйозних стратегічних наслідків”, одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу “Північний потік-2”.

Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

Як відомо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.

6 січня французькі та німецькі дипломати обговорили в Москві з росіянами можливість поновлення переговорів щодо ситуації на сході України.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ. На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.

Читайте також:

Макрон ініціює зустріч у нормандському форматі ближчим часом