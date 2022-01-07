Макрон ініціює зустріч у нормандському форматі ближчим часом

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч у “нормандському форматі” протягом кількох наступних тижнів для пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо України, що є важливим для всієї архітектури європейської безпеки.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції в п’ятницю, 7 січня, за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів французького головування в ЄС на наступні пів року.
Трансляція пресконференція велася на мультимедійному порталі ЄС, передає “Укрінформ“.
“Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц – “Н”) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках”, – сказав Макрон.
За його словами, одним із пріоритетів французького головування в раді Євросоюзу буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.
“Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо [оборонної] промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок”, – наголосив президент Франції.
Як інформувала “Новинарня“, зустрічі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція) з питань Донбасу не проводилися більше року. Востаннє лідери “нормандської четвірки” збиралися та проводили чотиристоронні переговори – у форматі відеоконференції – в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися очно в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.
В Україні зазначали, що нинішній нормандський формат є неефективним, та виступали за включення до переговорного процесу США.
У листопаді 2020 року речник президента України заявив, що подальша робота “нормандського формату” за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії під питанням – навіть міністри поки не зустрічаються.
Читайте також:
Україна, Франція та Німеччина закликали Росію до роботи в Нормандському форматі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!