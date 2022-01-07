Макрон ініціює зустріч у нормандському форматі ближчим часом

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч у “нормандському форматі” протягом кількох наступних тижнів для пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо України, що є важливим для всієї архітектури європейської безпеки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції в п’ятницю, 7 січня, за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів французького головування в ЄС на наступні пів року.

Трансляція пресконференція велася на мультимедійному порталі ЄС, передає “Укрінформ“.

“Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц – “Н”) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках”, – сказав Макрон.

За його словами, одним із пріоритетів французького головування в раді Євросоюзу буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

“Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо [оборонної] промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок”, – наголосив президент Франції.

Як інформувала “Новинарня“, зустрічі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція) з питань Донбасу не проводилися більше року. Востаннє лідери “нормандської четвірки” збиралися та проводили чотиристоронні переговори – у форматі відеоконференції – в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися очно в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

В Україні зазначали, що нинішній нормандський формат є неефективним, та виступали за включення до переговорного процесу США.

У листопаді 2020 року речник президента України заявив, що подальша робота “нормандського формату” за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії під питанням – навіть міністри поки не зустрічаються.

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