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Україна, Франція та Німеччина закликали Росію до роботи в Нормандському форматі

15/12/2021 19:08

У Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленськиий подякував ФРН та Франції за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля цих країн у межах переговорів у Нормандському форматі, передає у середу, 15 грудня, пресцентр ОПУ.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піддається на жодні провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів щодо інших сторін та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

“Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів”, – сказав Зеленський.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

“Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в Нормандському форматі”, – йдеться в повідомленні Банкової.

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