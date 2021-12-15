Зеленський переговорив із новим канцлером Німеччини Шольцом та Макроном: яка риторика зустрічей

Фото: пресцентр ОПУ

На полях саміту Східного партнерства президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомила пресслужба Банкової в середу, 15 грудня.

Зазначається, що з Макроном президент України обговорив актуальні питання українсько-французької співпраці, зокрема реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, яких було досягнуто за підтримки глав двох держав.

“Президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни. Володимир Зеленський привітав амбітні плани Франції на період її головування в Раді ЄС у першому півріччі 2022 року та висловив сподівання, що французьке головування приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі”, – йдеться в пресрелізі ОПУ.

Зазначається також, що лідери скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України. Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати.

Олафа Шольца Зеленський, найперше, привітав з обранням на посаду та побажав успіхів і плідної співпраці новому коаліційному уряду Німеччини. При цьому він висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України.

Окрему увагу під час зустрічі глава держави приділив питанням енергетичної безпеки.

“Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року”, – цитує Зеленського пресслужба.

Глава держави також запросив Федерального канцлера здійснити візит в Україну.

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