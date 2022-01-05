ОДКБ схвалив введення російських військ до Казахстану

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Російські війська та війська партнерів Кремля по Організації Договору колективної безпеки будуть введені до Казахстану для придушення протестних виступів.

Як передає “Новинарня“, про це пізно ввечері в середу, 5 січня, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який є головою ради колективної безпеки ОДКБ.

Таке рішення ухвалено після консультацій в ОДКБ.

“У зв’язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж. К. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні”, – сказано в повідомленні на ФБ-сторінці Пашиняна.

У російських телеграм-каналах уже пишуть про готовність підрозділу армії РФ, що дислокується в Оренбурзькій області, вилетіти до Казахстану літаками Іл-76:

Раніше цього дня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку по допомогу в подоланні масових протестів у країні, назвавши їх проявом терору та актом “зовнішньої агресії” (мовляв, “терористичні банди”, що влаштували заворушення в Казахстані, пройшли підготовку за кордоном). В Алмати було розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку.

Зазначимо, що до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо. З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство бунтівників.

Президент Токаєв оголосив антитерористичну операцію та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

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