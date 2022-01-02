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У новорічний вечір під Авдіївкою загинув десантник Станіслав Богуславський

02/01/2022 14:36

Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув у передноворічний вечір.

Як передає “Новинарня“, це Станіслав Богуславський із 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ.

Особу полеглого назвала пресслужба підрозділу 2 січня.

“Із сумом повідомляємо, що 31.12.2021 року в наслідок ворожого обстрілу отримав поранення не сумісне з життям наш побратим молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович”, – ідеться в повідомленні.

“Це важка втрата для кожного з нас… Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу…
Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким захисника України.
Вічна пам’ять герою… Не пробачимо!!!” – зазначили в 25 опдбр.

Як інформувала “Новинарня“, боєць ЗСУ загинув ввечері 31 грудня в районі Авдіївки Донецької області від обстрілу зі стрілецької зброї (ймовірно, снайперської).

Із фейсбуку полеглого відомо, що Стас Богуславський жив у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині.

За підрахунками “Новинарні“, Станіслав Богуславський – третя бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.

1 грудня поблизу Новотроїцького від кулі снайпера загинув солдат Валерій Геровкін із 93-ї окремої механізованої бригади.

16 грудня, також від снайперської кулі, біля Павлополя загинув боєць 74-го окремого розвідувального батальйону старший солдат Станіслав Запорожець.

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