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На запит “Новинарні”: Генштаб оприлюднив статистику бойових втрат 2021 року

23/12/2021 13:45

 

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, у 2021 році внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 65 українських військових, поранено – 263.

Такі дані 22 грудня повідомила пресслужба ГШ у відповідь на інформаційний запит “Новинарні“.

“Надається наявна інформація стосовно втрат особового складу Збройних Сил України в районі проведення АТО/ООС станом на 21.12.2021, а саме: (…) у 2021 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 65 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 263 особи”, – сказано в листі.

Порівняно з 2020 роком, загиблих унаслідок бойових дій – на 15 більше, поранених – на 75 менше.

“У 2020 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 50 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 338 осіб”, – ідеться також у повідомленні.

Відповідь Генштабу ЗСУ про бойові втрати 2021 року

Варто зазначити, що за верифікованими даними “Новинарні“, які спираються на повідомлення пресцентру ООС та сповіщеннями про померлих поранених, станом на 22 грудня загинули 78 українських військових.

У ГШ залишили без відповіді запитання про дані розвідки щодо втрат окупаційних військ у 2021 році.

На запитання про небойові втрати в ЗСУ за рік Генштаб даних не оприлюднив, відказавши, що “відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічної підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність, відповідають статті 1.2.1. «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 за №52/35674 та можуть становити державну таємницю“.

Нагадаємо, що у 2020 році на подібний запит “НовинарніГШ оприлюднив статистику небойових втрат – 70 осіб (станом на 28 грудня 2020 року).

Тоді ж Генштаб сповіщав, що за період проведення бойових дій під час ООС у 2020 році кількість бойових втрат становила 49 осіб.

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