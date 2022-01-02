Таймлайн втрат і обстрілів на фронті в грудні 2021: ІНФОГРАФІКА

Спеціальний щомісячний проєкт “Новинарні“: таймлайн втрат.

Бачимо кількість загиблих по днях і місяцях, загалом за рік, згадуємо імена.

Показуємо, як число бойових втрат співвідноситься із загостреннями на фронті, оголошеними “перемир’ями”, розведеннями військ та суспільно-політичними подіями. Порівнюємо з попередніми роками й періодами.

Грудень 2021: внаслідок бойових дій загинули троє українських військовослужбовців.

Для порівняння: в листопаді полеглих було шестеро, у жовтні – двоє, у вересні – сім, у серпні – дев’ять, у липні – сім, у червні – також двоє, у травні – шість, у квітні – 14, у березні – дев’ять, у лютому – 11, у січні – три.

Торік у грудні обійшлося без бойових втрат. У цьому ж місяці 2019-го загиблих було дев’ять, у 2018-му – сім, у 2017-му – 26. У вересні 2015-го полягли дев’ять українських воїнів.

При цьому, за підрахунками “Новинарні“, протягом місяця штаб ООС повідомляв про 16 поранених українських воїнів унаслідок бойових дій (у листопаді – 19, жовтні – 23, вересні – 34, серпні – 27, липні – 37, червні – дев’ять, травні – 13, квітні – 19, березні – 17, лютому – 25, січні – 10).

Грудень видався “найтихішим” місяцем 2021 року.

Відповідно до офіційних зведень, ми нарахували за грудень 128 обстрілів з боку російських окупаційних військ – порівняно із 222 обстрілами листопада і вересня, 254 – жовтня, 182 – серпня, 260 – липня, 196 – червня, 284 – травня, 315 – квітня, 244 – березня, 180 – лютого, 166 – січня.

За весь 2021 рік безповоротні бойові втрати (загиблі) Об’єднаних сил становлять 79 осіб. Усі – військовослужбовці ЗСУ, всі чоловіки.

Відповідно до щоденних повідомлень пресцентру командування ООС, сумарне число поранених за рік – 249 (при цьому цифра, надана Генштабом – більша).

Порівнюємо щомісячну кількість обстрілів, смертей і поранень за 12 місяців 2021-го та з 2020 роком:

У грудні було дві доби, коли штаб ООС не фіксував обстрілів з боку російських окупантів.

Перед тим у листопаді, жовтні й вересні не траплялося “тихих” днів.

У серпні зафіксовано два дні без обстрілів, у липні – один, у червні – три.

В лютому-травні також не траплялося жодної доби, коли штаб не фіксував би порушень “режиму тиші”.

При цьому лише одна доба грудня приносило офіційну інформацію про 10+ обстрілів.

У листопаді днів із двозначним числом обстрілів було вісім, у жовтні – 12, у вересні – дев’ять, у серпні – чотири, в липні – також дев’ять, у червні – шість, у травні – 11, у квітні – 14, у березні – дев’ять.

Відповідно, найбільше порушень з боку ворога – 10 обстрілів – зафіксовано 27 грудня.

Порівняння бойових втрат за роками: