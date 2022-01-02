Таймлайн втрат і обстрілів на фронті в грудні 2021: ІНФОГРАФІКА

Спеціальний щомісячний проєкт “Новинарні“: таймлайн втрат.
Бачимо кількість загиблих по днях і місяцях, загалом за рік, згадуємо імена.
Показуємо, як число бойових втрат співвідноситься із загостреннями на фронті, оголошеними “перемир’ями”, розведеннями військ та суспільно-політичними подіями. Порівнюємо з попередніми роками й періодами.
Грудень 2021: внаслідок бойових дій загинули троє українських військовослужбовців.
Для порівняння: в листопаді полеглих було шестеро, у жовтні – двоє, у вересні – сім, у серпні – дев’ять, у липні – сім, у червні – також двоє, у травні – шість, у квітні – 14, у березні – дев’ять, у лютому – 11, у січні – три.
Торік у грудні обійшлося без бойових втрат. У цьому ж місяці 2019-го загиблих було дев’ять, у 2018-му – сім, у 2017-му – 26. У вересні 2015-го полягли дев’ять українських воїнів.
При цьому, за підрахунками “Новинарні“, протягом місяця штаб ООС повідомляв про 16 поранених українських воїнів унаслідок бойових дій (у листопаді – 19, жовтні – 23, вересні – 34, серпні – 27, липні – 37, червні – дев’ять, травні – 13, квітні – 19, березні – 17, лютому – 25, січні – 10).
Грудень видався “найтихішим” місяцем 2021 року.
Відповідно до офіційних зведень, ми нарахували за грудень 128 обстрілів з боку російських окупаційних військ – порівняно із 222 обстрілами листопада і вересня, 254 – жовтня, 182 – серпня, 260 – липня, 196 – червня, 284 – травня, 315 – квітня, 244 – березня, 180 – лютого, 166 – січня.
За весь 2021 рік безповоротні бойові втрати (загиблі) Об’єднаних сил становлять 79 осіб. Усі – військовослужбовці ЗСУ, всі чоловіки.
Відповідно до щоденних повідомлень пресцентру командування ООС, сумарне число поранених за рік – 249 (при цьому цифра, надана Генштабом – більша).
Порівнюємо щомісячну кількість обстрілів, смертей і поранень за 12 місяців 2021-го та з 2020 роком:
У грудні було дві доби, коли штаб ООС не фіксував обстрілів з боку російських окупантів.
Перед тим у листопаді, жовтні й вересні не траплялося “тихих” днів.
У серпні зафіксовано два дні без обстрілів, у липні – один, у червні – три.
В лютому-травні також не траплялося жодної доби, коли штаб не фіксував би порушень “режиму тиші”.
При цьому лише одна доба грудня приносило офіційну інформацію про 10+ обстрілів.
У листопаді днів із двозначним числом обстрілів було вісім, у жовтні – 12, у вересні – дев’ять, у серпні – чотири, в липні – також дев’ять, у червні – шість, у травні – 11, у квітні – 14, у березні – дев’ять.
Відповідно, найбільше порушень з боку ворога – 10 обстрілів – зафіксовано 27 грудня.
Порівняння бойових втрат за роками:
Читайте про кожного:
Загиблі герої грудня 2021. ІМЕНА, ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ
Порівнюємо з 2020 роком:
Читайте детальніше:
Усі загиблі на Донбасі 2020 року: згадаймо їхні імена й обличчя
Порівнюємо з 2019 роком:
Порівнюємо з 2018 роком:
Порівнюємо з 2017 роком:
Інфографіка Visuals за 2015 рік:
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На запит “Новинарні”:
Генштаб оприлюднив бойові, небойові та санітарні втрати на фронті за 2020 рік
На запит “Новинарні”: Генштаб оприлюднив статистику бойових втрат 2021 року
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