У Києві відбувся смолоскипний марш на честь Бандери. ВІДЕО

Фото: пресслужба ВО "Свобода"

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” провело в Києві смолоскипний марш на честь 113-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Акція традиційно відбулася надвечір 1 січня – в день народження Бандери.

“Пару тисяч націоналістів, зокрема свободівці, патріоти-кияни та гості столиці, які долучилися до маршу, пройшли центральними вулицями міста від пам’ятника Шевченку до Майдану Незалежності, звідки рушили до офісу президента, де відбувся мітинг”, – розповіли в пресслужбі “Свободи”.

Колона, на чолі якої ішла молодь із портретом Степана Бандери, рухалася із гаслами: “Бандера, Шухевич ‒ наші герої, вони воювали за нас із тобою!”, “Героям УПА – слава! Українцям ‒ сильну державу!”, “Путін – х@йло”, “Слава Україні! Героям слава!”, “Пам’ятай, чужинець – тут господар українець” тощо.

Музичним супроводом маршу стала пісня “Батько наш Бандера”.

Колону супроводжувала поліція.

Однією з новацій новорічного “бандерівського” маршу стала вимога надати звання Героя України військовому та громадському діячу Мирославу Симчичу – сотенному УПА, політв’язню, який був 32 роки ув’язнений радянським режимом.

У своїй промові заступник голови ВО “Свобода”, народний депутат України VII-VIII скликань Андрій Іллєнко зазначив: “Сьогодні ми вкотре провели наш традиційний марш на честь дня народження провідника української нації Степана Бандери. Ми дійсно продовжуємо справу наших видатних попередників, перш за все Степана Бандери, який казав, що треба дійти до кожного українця і побудувати могутню Самостійну Соборну Українську Державу на справедливих засадах.

Ми вкотре довели, що столиця України, серце України, місто Київ належить нам ‒ українським націоналістам, бандерівцям. Нам чхати, що саме про наше свято скажуть на московських пропагандистських каналах, що подумає про це комік, яких зігнав тисячі поліціянтів на святкування дня народження Степана Бандери, ‒ сьогодні ми показали нашу силу, нашу згуртованість, нашу потужність. (…) Настав той час, коли кожен українець знає, що Степан Бандера ‒ це український Герой, що визнають навіть діти у школах”, – сказав Іллєнко.

Безпосередньо під будівлю ОП учасників маршу не пустили через новорічну розважальну атракцію, що там розташована, передає “Українська правда“.

Стрім:



Різні акції до дня народження Провідника Степана Бандери відбулися також і в деяких інших містах.

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