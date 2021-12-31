“Батько наш – Бандера!” Універмаг у Хмельницькому прикрасили величезним портретом лідера ОУН

Портрет Степана Бандери на ТЦ у Хмельницькому. Фото: ФБ Андрій Попик

У Хмельницькому на будівлі торговельного центру “Дитячий світ” вивісили величезний портрет провідника ОУН Степана Бандери з написом “Батько наш – Бандера, Україна – мати! Ми за Україну будем воювати!”

Про це повідомив активіст і блогер Андрій Попик на своїй сторінці у фейсбуці.

“Хмельницький – це Україна! Най палає у вати, рясним фейєрверком!” – написав він, виклавши фото оновленого фасаду “Дитячого світу”.

27 грудня 11-метровий банер з портретом Бандери та підписом “Батько наш Бандера, Україна – мати” вивісили й на будівлі обласної ради в сусідньому Тернополі. Відповідне розпорядження видав голова облради Михайло Головко, який є членом ВО “Свобода”.

Нагадаємо, 1 січня – день народження провідника українських націоналістів Степана Бандери.

У 2022 році Україна відзначатиме 80-річчя створення Української повстанської армії.

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