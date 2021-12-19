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“Це внутрішній поклик українців”: глава ПЦУ Епіфаній підтримав флешмоб “Батько наш Бандера”

19/12/2021 18:40

Глава Православної церкви України Епіфаній підтримав почин духовних осіб ПЦУ, які започаткували флешмоб із виконанням пісні “Батько наш Бандера”.

Як передає “Новинарня“, про це митрополит Київський і всієї України заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” в суботу, 19 грудня, коментуючи питання про своє ставлення до того, що першими “вірусну” пісню про Бандеру заспівав гурт івано-франківських священників ПЦУ.

Блаженніший Епіфаній ще по ходу запитання ведучої вгадав, що йдеться “про Бандеру”.

“Наскільки мені відомо, це студенти, напевно, богословського факультету Чернівецького національного університету, земляки, які заспівали вперше, – сказав митрополит з усмішкою. – І воно, як бачимо, передалося – так, що і військо підхопило, що стало таким популярним – таким гімном для українців. Що ми будемо до кінця відстоювати свою, Богом дану українську землю. І це не нав’язано кимось. Це внутрішній поклик українців – відстоювати незалежність”.

“Бо це великий дар. Ми можемо зрозуміти, проаналізувавши, що відбувається в Криму, що відбувається на окупованих територіях Донбасу. Там є свобода, незалежність, права? Там немає цього. Невже ж ми хочемо, щоб це відбулося в усій Україні?” – сказав Епіфаній.

Говорячи про можливість масового вторгнення російських військ в Україну, глава ПЦУ зазначив: “Ми переконані, що цього не відбудеться“.

“Це робиться для того, щоб тільки залякати. Вони (росіяни) не можуть піти масштабно, інакше це буде означати початок Третьої світової війни”, – сказав Епіфаній, додавши, що Україна має велику підтримку НАТО і США.

“Навіть якби Путін прийняв рішення [про вторгнення], він зазнає поразки. Тому що українці – сильна нація, яка буде до кінця боротися за свою незалежність”, – сказав Епіфаній.

“Українці борються за свою самоідентичність. За те, щоб зберегти цей великий дар свободи і незалежності. Ми святкували 30 років відновлення – я це підкреслюю – державної незалежності. Ми за неї боремося й будемо боротися. І відновимо повністю нашу територіальну цілісність, не дивлячись на заяви, погрози, брязкання зброєю на кордоні”, – наголосив глава ПЦУ.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, в Україні з жовтня 2021 року набув розмаху флешмоб “Батько наш Бандера”. Він почався з соцмережі TikTok. Молодь записує відео під повстанську пісню “Батько наш Бандера”, або ж хлопці й дівчата самі виконують цю вірусну пісню, танцюють під її мелодію тощо.
Один із перших відеозаписів зробили священники ПЦУ в Івано-Франківську, які виконали всю пісню. Серед школярів флешмоб стартував у Львові. Після цього під вірусну пісню станцювали дівчата у Слов’янську Донецької області. Надалі до флешмобу долучилися військові багатьох підрозділів та ін.

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Україна

“Це внутрішній поклик українців”: глава ПЦУ Епіфаній підтримав флешмоб “Батько наш Бандера”

Глава Православної церкви України Епіфаній підтримав почин духовних осіб ПЦУ, які започаткували флешмоб із виконанням пісні “Батько наш Бандера”. Як передає “Новинарня“, про це митрополит Київський і всієї України...

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