“Це внутрішній поклик українців”: глава ПЦУ Епіфаній підтримав флешмоб “Батько наш Бандера”

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (фото УНІАН) і провідник ОУН (б) Степан Бандера. Колаж: Новинарня

Глава Православної церкви України Епіфаній підтримав почин духовних осіб ПЦУ, які започаткували флешмоб із виконанням пісні “Батько наш Бандера”.

Як передає “Новинарня“, про це митрополит Київський і всієї України заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” в суботу, 19 грудня, коментуючи питання про своє ставлення до того, що першими “вірусну” пісню про Бандеру заспівав гурт івано-франківських священників ПЦУ.

Блаженніший Епіфаній ще по ходу запитання ведучої вгадав, що йдеться “про Бандеру”.

“Наскільки мені відомо, це студенти, напевно, богословського факультету Чернівецького національного університету, земляки, які заспівали вперше, – сказав митрополит з усмішкою. – І воно, як бачимо, передалося – так, що і військо підхопило, що стало таким популярним – таким гімном для українців. Що ми будемо до кінця відстоювати свою, Богом дану українську землю. І це не нав’язано кимось. Це внутрішній поклик українців – відстоювати незалежність”.

“Бо це великий дар. Ми можемо зрозуміти, проаналізувавши, що відбувається в Криму, що відбувається на окупованих територіях Донбасу. Там є свобода, незалежність, права? Там немає цього. Невже ж ми хочемо, щоб це відбулося в усій Україні?” – сказав Епіфаній.

Говорячи про можливість масового вторгнення російських військ в Україну, глава ПЦУ зазначив: “Ми переконані, що цього не відбудеться“.

“Це робиться для того, щоб тільки залякати. Вони (росіяни) не можуть піти масштабно, інакше це буде означати початок Третьої світової війни”, – сказав Епіфаній, додавши, що Україна має велику підтримку НАТО і США.

“Навіть якби Путін прийняв рішення [про вторгнення], він зазнає поразки. Тому що українці – сильна нація, яка буде до кінця боротися за свою незалежність”, – сказав Епіфаній.

“Українці борються за свою самоідентичність. За те, щоб зберегти цей великий дар свободи і незалежності. Ми святкували 30 років відновлення – я це підкреслюю – державної незалежності. Ми за неї боремося й будемо боротися. І відновимо повністю нашу територіальну цілісність, не дивлячись на заяви, погрози, брязкання зброєю на кордоні”, – наголосив глава ПЦУ.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, в Україні з жовтня 2021 року набув розмаху флешмоб “Батько наш Бандера”. Він почався з соцмережі TikTok. Молодь записує відео під повстанську пісню “Батько наш Бандера”, або ж хлопці й дівчата самі виконують цю вірусну пісню, танцюють під її мелодію тощо.

Один із перших відеозаписів зробили священники ПЦУ в Івано-Франківську, які виконали всю пісню. Серед школярів флешмоб стартував у Львові. Після цього під вірусну пісню станцювали дівчата у Слов’янську Донецької області. Надалі до флешмобу долучилися військові багатьох підрозділів та ін.



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