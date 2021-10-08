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Львівська міськрада ініціює присвоєння 98-річному ветерану УПА Мирославу Симчичу звання Героя України

08/10/2021 18:15

У п’ятницю, 8 жовтня, депутати Львівської міської ради одноголосно ухвалили рішення про звернення до парламенту, уряду та президента України з проханням присвоїти звання Героя України сотенному Української повстанської армії, 98-річному Мирославу Симчичу (“Кривоносу”).

Про це інформує “Радіо Свобода”.

“Попереду нас чекає День захисників і захисниць України, в який вшановуватимемо героїзм наших борців, військові традиції. Для багатьох учасників бойових дій проти російської агресії одним із прикладів, які надихали стати на захист своєї батьківщини, був сотенний УПА Мирослав Симчич. Пан Мирослав є одним із небагатьох живих свідків Другої світової війни, які боролися в лавах УПА за незалежність України. Сьогодні ми маємо нагоду подякувати йому як живому герою, яким він є для кожного свідомого українця. Просимо вас відповідно до норм указу президента від 2 грудня 2002 року «Про звання Героя України» внести відповідне подання і присвоїти «за здійснення визначного геройського вчинку» звання Героя України Мирославові Симчичу», – йдеться у зверненні Львівської міськради, яке зачитав учасник бойових дій на Донбасі, депутат міськради Ігор Шолтис.

Це звернення підписали численні громадські організації Львівщини, українські військовослужбовці.

Також Львівська міськрада звернулася до інших міських та обласних рад проголосувати за подання президентові України про присвоєння Мирославу Симчичу звання “Герой України”.

Мирослав Симчич мешкає в Коломиї Івано-Франківської області. У 2013 році йому присвоєно звання “Почесний громадянин Львова”.

Симчич 32,5  роки провів у радянських тюрмах і таборах. Він не видав жодного зі своїх побратимів.

Мирослав Симчич

Мирослав Симчич прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами, Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень). Ця битва є темою досліджень не лише українських істориків.

У Коломиї вже встановили пам’ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв.

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