“Гетьманська столиця” в Батурині похвалилася здобутками-2021

Фото: "Новинарня"

Національний заповідник “Гетьманська столиця”, що в Батурині Чернігівської області, підбив підсумки своєї діяльності у 2021 році: нові музеї, експонати, презентації книжок, тисячі екскурсій в умовах карантину.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці заповідника 21 грудня.

Нові музеї й екскурсії

“У Батурині має бути музей про козаків!” – таким був девіз заповідника на початку 2021 року, коли він став на фінішну пряму реалізації експозиційного проєкту “Козацький двір”. І на початку червня був відкритий цей музей, уже шостий для “Гетьманської столиці”.

Він знайомить свого відвідувача з явищем українського станового козацтва, яке проіснувало після його офіційного скасування ще 120 років.

“Це не музей стендів чи засклених вітрин! Це унікальне середовище, яке дозволяє пізнати козацький стан і усвідомити його зв’язок з нами сучасними”, – розповіли в заповіднику.

Читайте також:

Станові козаки, яких забули: про що розповідає шостий музей Батурина

Маючи завданням “втримати аудиторію” в умовах карантину, коли різко зменшився потік великих організованих груп, у Батурині розробили та на початку високого туристичного сезону впровадили театралізовані й імерсивні екскурсії, а також сімейні квести для родинних екскурсій.

“Тепер у музеях «Гетьманської столиці» можна легко познайомитися з історичними персоналіями та зануритися в їхній світ, дізнатися про турботи, переживання та надії. Понад 8 тисяч офлайн-екскурсій проведено у заповіднику в 2021 році!” – похвалилися в заповіднику.

“Виклик зробити заповідник інтерактивним у карантин постав ще у 2020-му. Цьогоріч ми продовжили розвивати свій YouTube канал, сторінки у соцмережах Facebook та Instagram, розробили і запустили 15 аудіотурів на всесвітній платформі Izi.travel, а також – новий сайт https://baturin-capital.gov.ua. Сотні тисяч переглядів свідчать про актуальність цього напрямку роботи. Вершиною онлайн-комунікації з аудиторією заповідника стало впровадження прямих трансляцій (livestreaming) екскурсій і лекцій. І цей має потенціал стати альтернативою відвідування музеїв і заповідників не лише у карантин, а й взимку”, – зазначили в “Гетьманській столиці”.

Фестивалі й презентації

У 2021 році заповідник і надалі був майданчиком культурно-мистецьких подій. Тут відбувся ІІІ Батурин-фест “Шабля”, головна ідея якого – “Же през шаблю маєм право”” – була проголошена гетьманом Іваном Мазепою в Батурині і як ніколи актуальна сьогодні. Також тут презентували факсимільне видання Мазепинського Євангелія та художню книгу “Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна” Тетяни Таїрової.

“Автори, упорядники та видавці свідомо обирають «Гетьманську столицю» за місце, звідки ідея української державності лунає переконливо”, – наголосили в заповіднику.

Відвідувачі “Гетьманської столиці” 2021 року мали можливість ознайомитися з унікальними експонатами із Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” та срібною князівською печаткою Івана Мазепи із колекції Олексія Шереметьєва, яка саме в Батурині була представлена назагал уперше.

22 жовтня в заповіднику пройшов обласний музичний фестиваль-конкурс імені Андрія Розумовського. Крім того, щорічно з нагоди дня народження гетьмана України Кирила Розумовського заповідник проводить конкурс Розум-fest, де діти презентують свої літературні, художні і прикладні таланти. Також для учнів місцевої загальноосвітньої школи імені Григора Орлика в “Гетьманській столиці” функціонує історичний гурток “Батуринський курінь”.

“Знаковим і символічним для Батурина стало те, що найбільший у Чернігівській області Державний Прапор України (30 метрів) з нагоди 30-ї річниці Незалежності України було піднято саме тут – як підтвердження славної історії міста та ролі «Гетьманської столиці» у сьогоденні нашої держави!” – наголосили в заповіднику.

Наукова робота

У липні в Батурині вкотре пройшли польові археологічні дослідження. “Сенсаційними знахідками стали старожитності ХІІІ століття, які свідчать супроти усталеної у радянській історичній науці тези про те, що Київська Русь припинила своє існування після монголо-татарської навали”, – розповіли в заповіднику.

Двоє співробітників “Гетьманської столиці” здобули наукові ступені кандидатів історичних наук, ще один став аспірантом.

Читайте також:

Гетьман, що має об’єднати: в Батурині презентували художню книжку про Мазепу, його печатку і князівське “посвідчення”, попереду – серіал