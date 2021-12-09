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У Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону

09/12/2021 14:28

У Тбіліському міському суді починається процес щодо незаконного перетину кордону Грузії експрезидентом країни, громадянином України Міхеїлом Саакашвілі.

Про це в четвер, 9 грудня, повідомляє Interpressnews.

Початок засідання призначили сьогодні на 12:00. Саакашвілі напередодні оприлюднив заяву, що, ймовірно, не буде присутній у залі через стан здоров’я.

Прокурор Леван Вепхадзе у спілкуванні з журналістами заявив, що на засіданні сторона звинувачення надасть докази і вважає їх переконливими.

“Звинувачуваний Саакашвілі офіційно не в’їхав через державний кордон і перебуває у Грузії. В результаті слідчо-оперативних дій встановлено, у тому числі, хто йому допомагав на території України. Це колишній топ-посадовець з силової структури попередньої влади”, – сказав Вепхадзе.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кілограмів, його стан здоров’я погіршується.

11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування.
Втім, згодом з’ясувалося, що після заклику Європейського суду з прав людини Саакашвілі справді пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть у приватну клініку з усім необхідним обладнанням, яку рекомендує консиліум лікарів.

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