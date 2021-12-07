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У Москві ексвійськовий влаштував стрілянину через відмову одягти захисну маску, є загиблі

07/12/2021 16:45

У Москві у багатофункціональному центрі “Рязанський” чоловік влаштував стрілянину через конфлікт, який виник після його відмови одягти захисну маску в будівлі. Загинули дві людини, ще троє постраждали.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує ВВС.

Конфлікт виник тоді, коли чоловік прийшов до БФЦ і відмовився одягати захисну маску. Охоронець центру спробував вивести його, однак росіянин дістав зброю та влаштував стрілянину.

Поранення отримали декілька людей, серед них – дитина.

“Після затримання його відвезли на допит. Чоловік поводиться неадекватно, агресивний, активно чинить опір. Ймовірно, він перебуває у стан алкогольного або наркотичного сп’яніння. Будуть проведені відповідні експертизи”, – зазначається в повідомленні.

За даними видання Readovka, ім’я стрільця – Сергій Глазов. Він є колишнім військовим.

” (…) проходив службу у в/ч 33949. Однак під найменування цієї військової частини приховують підрозділ Служби зовнішньої розвідки РФ. Крім зброї у Глазова з собою була сумка із дротами, де, ймовірно, міг міститися вибуховий пристрій. Глазов був сам не свій: розповідав правоохоронцям про пандемію і світову змову“, – зазначається в повідомленні.

45-річного нападника затримав співробітник підрозділу із питань міграції. Відкрита справа за ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство) і ст. 222 КК РФ (незаконний обіг зброї).

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