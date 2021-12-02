“Підвело джерело”: Бігус спростував, що під час обшуку в Киви знайшли золото. Портрет в образі Муссоліні таки був

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Фото: "24 канал"

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Журналіст Денис Бігус спростував інформацію про те, що в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Киви під час обшуків виявили велику кількість золота. За словами розслідувача, джерело в правоохоронних органах надало хибний матеріал.

Про це Бігус заявив у четвер, 2 грудня, у фейсбуці.

Він переповів, що джерело запропонувало “фото з іншої справи”.

“Ми помилились, довірившись джерелу, і просимо вибачення. Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап, її не назвати. Пояснення, чому і як так сталось – у відео Дениса. Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину. І найближчим часом спробуємо зв’язатись з кожним медіа з проханням прибрати цю інформацію. Ви знаєте, що ми роками робимо все, щоб берегти вашу довіру і перевіряти кожну деталь. Тому нам особливо болісно, що так сталось. Дякуємо тим, хто підтримує нас в такі непрості моменти”, – йдеться в дописі на сторінці Bihus.Info у фейсбуці.

Згодом журналіст Бігуса Данило Мокрик розповів, яким чином відбулася підробка.

“Причиною факапу стала довіра до джерела в правоохоронних органах, яке надало нам ті фотографії. При цьому була використана добре знайома майже всім журналістам-розслідувачам тактика, яку називають “гнилим бутербродом”. В одному “пакеті” була фотка з реального обшуку в Киви (та, на якій картини [журналістки проросійського сайту “Страна” Світлани] Крюкової) для створення враження достовірності, та фотки з грошима і золотом, які потім виявилися “лівими” фотками з іншого обшуку, який проводило ДБР.

Підлога на фотографіях з картинами була схожа на підлогу з “лівих” фоток. Це створило враження єдності пакету фотографій. Через TinEye ми їх, звісно, проганяли – вони не “засвітилися”.

Перед нами стояло головне питання – чи довіряти джерелу. Ми вирішили довіряти. Ми помилилися”, – написав Мокрик у фейсбуці.

Далі він підтвердив у коментарі, що підробні – фото з золотом і грішми, а зображення картин із Кивою в образі Муссоліні – справжні.

Напередодні журналісти Bihus.Info із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили, мовляв, що під час нещодавніх обшуків виявили в будинку Киви майже десяток зливків золота на суму понад 1 мільйон гривень, готівку більш як на 1,1 млн гривень і понад 500 тисяч доларів.

Крім того, зазначалося, начебто були виявлені дві картини. На одній із них Кива зображений як італійський фашистський диктатор Беніто Муссоліні. На іншій – Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем зображені наче головні персонажі радянського фільму “Кавказька полонянка”.

Як інформувала “Новинарня“, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.

26 жовтня стало відомо, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Через місяць після інциденту міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Киву позбавили права на нагородну зброю через “негідну поведінку і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу”.

18 листопада Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 та АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у Києві.

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