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На Донбасі від рук російських окупантів загинув старший солдат Алі Наіб Алхаслі з 54-ї бригади ЗСУ

27/11/2021 17:02

Стало відоме ім’я українського військовослужбовця, який загинув на фронті внаслідок бойових дій 26 листопада. Це старший солдат Алхаслі Алі Наіб із 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи.

Полеглого назвав очільник Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун.

“26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб”, – написав він у фейсбуці 27 листопада.

“Хлопця намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29”, – додав в.о. голови ОДА, висловивши щирі співчуття родині та близьким полеглого воїна.

Як повідомляв пресцентр штабу ООС, 26 листопада на фронті зафіксовано два ворожі обстріли: в напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

За даними “Новинарні“, Алі Наіб Алхаслі – шоста бойова втрата ЗСУ в листопаді. 

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.

7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24 омбр Віталій Павлисько.

12 листопада під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.Вони підірвалися на протитанковій міні.

19 листопада під Причепилівкою Луганської області від кульового поранення загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.

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