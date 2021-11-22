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У Хмельницькому попрощалися із загиблим снайпером ССО Убертом Мрачковським. ФОТО

22/11/2021 16:55

У Хмельницькому попрощалися з 33-річним старшим солдатом 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ Убертом Мрачковським, який загинув 19 листопада 2021 року від ворожої кулі під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Прощання відбувалося на плацу військової частини Сил спеціальних операцій в понеділок, 22 листопада.

Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майор Григорій Галаган висловив щирі співчуття рідним та близьким Уберта Мрачковського та подякував загиблому герою за звитягу та найдорожчу ціну, найвищу пожертву, яку той віддав у справі захисту Батьківщини від ворога в російсько-українській війні.

Звертаючись до найрідніших, подякував матері й дружині за сина й чоловіка та вручив грамоту пошани від Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, передає “Армія.Інформ”.

“Він був одним з найкращих і найрезультативніших воїнів нашого підрозділу. Це захисник України, який вартий найвищих державних нагород. Дякуємо, друже Уберте! Ми продовжимо, ми помстимося! Спочивай з миром!”, — сказав у своєму прощальному слові командир підрозділу, в якому служив Уберт.

Залишилися дружина та двоє дітей.

Поховали старшого солдата Уберта Мрачковського на Алеї Слави Хмельницького міського кладовища.
Його надгробок став 34-м за ліком з тих мешканців Хмельницького, які з 2014 року загинули за волю і цілісність України на Донбасі.

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Нагадаємо, 19 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.
Брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади.
За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку 3 листопада 2015 року нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.
Мрачковського називали “одним із найрезультативніших снайперів” полку ССО.

Вперше він потрапив у ЗС України у 2006 році – на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив в окремій роті снайперів, у 51-й та 128-й бригадах.

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