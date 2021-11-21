Президент відзначив загиблого снайпера ССО Уберта Мрачковського орденом “За мужність”. Хто ще нагороджений

Фото: пресслужба президента

У День Десантно-штурмових військ ЗС України 21 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

В указі, підписаному з цієї нагоди, орденом “За мужність” відзначений і снайпер ССО Уберт Мрачковський, який загинув на Луганщині напередодні, 19 листопада.

Глава держави зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.

“Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку військовим за їхню службу, побажав здоров’я і злагоди в родинах та вручив державні нагороди.

Як зазначила пресслужба Банкової, в зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник офісу президента Андрій Єрмак.

На фото із зустрічі видно, що за круглим столом в ОП був присутній також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В оприлюдненому цього дня указі президента №590/2021 “Про відзначення державними нагородами України” ідеться про десятьох відзначених, з них один – посмертно.

У документі зокрема вказано:

нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня

КАТЕРИНЧИКА Василя Юрійовича – старшого лейтенанта

ОКУСКА Олександра Михайловича – майора

СУЩЕНКА Віталія Юрійовича – підполковника

нагородити орденом «За мужність» II ступеня

МРАЧКОВСЬКОГО Уберта Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

нагородити орденом «За мужність» III ступеня

КОВАЛЯ Андрія Володимировича – старшого сержанта

нагородити медаллю «За військову службу Україні»

ГАТАУЛІНУ Тетяну Володимирівну – сержанта

нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

БАЛІНСЬКУ Анну Олександрівну – старшого солдата

ОРЛОВУ Світлану Вікторівну – старшого солдата

СТОГНІЯ Валентина Михайловича – полковника

ХОМЯКОВА Максима Вікторовича – майстер-сержанта

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