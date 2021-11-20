Президент відзначив нагородами воїнів ДШВ

Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Відповідний указ №589/2021 опублікований на сайті глави держави 19 листопада.
Нагороди надано за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня ДШВ ЗСУ.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено:
Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено:
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