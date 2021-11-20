СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3322308 +18250
Летальні випадки:
80895 +664
Одужали:
2748500 +21979
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15511371 (+49485). Оновлено: 08:12 20.11.2021
Home / Військо / Президент відзначив нагородами воїнів ДШВ

Президент відзначив нагородами воїнів ДШВ

20/11/2021 16:16

Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відповідний указ №589/2021 опублікований на сайті глави держави 19 листопада.

Нагороди надано за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня ДШВ ЗСУ.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

  • ГАЛАСЯ Андрія Михайловича — полковника
  • ШНИРЯ Івана Васильовича — підполковника

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено:

  • МАЗУРИКА Віктора Васильовича — головного сержанта
  • ПЛІСКА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта
  • САБЕЦЬКОГО Євгенія Андрійовича — старшого лейтенанта
  • СТАДНИКА Олександра Павловича — сержанта
  • ЧИЖА Віктора Станіславовича — старшого сержанта

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено:

  • ГУЛЕНКОВА Віктора Борисовича — старшого лейтенанта
  • ДЕЙНЕГУ Юрія Юрійовича — штаб-сержанта
  • ЗІНЧУКА Максима Володимировича — майора
  • КУСЯКА Михайла Володимировича — майора
  • ЛУЦЕНКА Вадима Леонідовича — старшого сержанта
  • МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата
  • МОХУРЕНКА Григорія Григоровича — штаб-сержанта
  • ПАВЕЛКА Віталія Володимировича — лейтенанта
  • ЧЕРВОНЦЯ Костянтина Миколайовича — капітана
  • ЧОРНОМОРЦЯ Івана Сергійовича — штаб-сержанта

Читайте також:
Комбат 90-го батальйону ДШВ “кіборг” Руслан Маришев: В армії немає посади “класний парєнь”. Ти або військовий, або поросячий сосок

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Канада й Україна презентували проєкт спільного космодрому

Україна й Канада анонсували початок будівництва космічного пускового майданчика в канадській провінції Нова Шотландія. Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім’я українського ракетника, колишнього керівника КБ “Південне” Олександра Дегтярьова....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse