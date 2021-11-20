Президент відзначив нагородами воїнів ДШВ

Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відповідний указ №589/2021 опублікований на сайті глави держави 19 листопада. Нагороди надано за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня ДШВ ЗСУ. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено: ГАЛАСЯ Андрія Михайловича — полковника

ШНИРЯ Івана Васильовича — підполковника Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено: МАЗУРИКА Віктора Васильовича — головного сержанта

ПЛІСКА Олександра Вячеславовича — старшого сержанта

САБЕЦЬКОГО Євгенія Андрійовича — старшого лейтенанта

СТАДНИКА Олександра Павловича — сержанта

ЧИЖА Віктора Станіславовича — старшого сержанта Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено: ГУЛЕНКОВА Віктора Борисовича — старшого лейтенанта

ДЕЙНЕГУ Юрія Юрійовича — штаб-сержанта

ЗІНЧУКА Максима Володимировича — майора

КУСЯКА Михайла Володимировича — майора

ЛУЦЕНКА Вадима Леонідовича — старшого сержанта

МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата

МОХУРЕНКА Григорія Григоровича — штаб-сержанта

ПАВЕЛКА Віталія Володимировича — лейтенанта

ЧЕРВОНЦЯ Костянтина Миколайовича — капітана

ЧОРНОМОРЦЯ Івана Сергійовича — штаб-сержанта Читайте також:

Комбат 90-го батальйону ДШВ “кіборг” Руслан Маришев: В армії немає посади “класний парєнь”. Ти або військовий, або поросячий сосок



Редактор: Нестор Дим

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.