ООС: два обстріли за добу, загинув український воїн

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Упродовж минулої доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один воїн ЗС України загинув.

Про це повідомив пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

У напрямку Мар’їнки противник вчинив обстріл із мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки – відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

“Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – сказано в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 27 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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