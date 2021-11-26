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На Донеччині загинув український військовий

26/11/2021 17:57

Станом на 17:00 п’ятниці, 26 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

У напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

За даними “Новинарні“, полеглий воїн – шоста бойова втрата ЗСУ в листопаді. 

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.

7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24 омбр Віталій Павлисько.

12 листопада під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв. Вони підірвалися на протитанковій міні.

19 листопада під Причепилівкою Луганської області від кульового поранення загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.

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