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В ООС заперечують використання Javelin у боях на Донбасі

24/11/2021 16:06

У штабі Операції об’єднаних сил заперечують використання протитанкових ракетних комплексів Javelin проти окупаційних сил Росії в ході бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив начальник пресслужби Операції об’єднаних сил Ярослав Мельничук в коментарі “Українській правді”.

“Станом на зараз на Донбасі Javelinне використовувалися”, – пише видання, якому Мельничук дав коментар.

Речник ООС заявив, що як тільки  Javelin використають проти окупаційних сил Росії на Донбасі, суспільство одразу про це дізнається.

Перед цим голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що українські військові використали Javelin під час ведення бою на Донбасі.

“Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin. Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин… До речі, ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin”, – написав нардеп на ФБ.

Напередодні американське видання Military Times з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова повідомило, що на Донбасі проти російських гібридних військ застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin.
“Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що системи Javelin використовувалися проти російських військ”, — йдеться у публікації.

23 листопада в Миколаївській області на полігоні “Широкий лан” у рамках підбиття підсумків діяльності Збройних сил України за 2021 рік відбулось інструкторсько-методичне заняття із застосуванням розвідувально-ударних комплексів Bayraktar і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як інформувала “Новинарня“, після тривалих переговорів у грудні 2017 року Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні летальне оборонне озброєння для стримування агресії РФ – протитанкові ракетні комплекси Javelin. Тоді йшлося про 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок, загальна сума поставки оцінювалася в 47 мільйонів доларів. Перша партія “джавелінів” прийшла в Україну у квітні 2018 року.
Відомо, що тривалий час ПТРК “Джавелін” на вимогу Вашингтона розміщувалися не на Донбасі.
Однак після отримання Збройними силами України американських ПТРК різко скоротилася активність російських танків у зоні АТО/ООС.
Надалі Вашингтон виділяв Україні нові партії “джавелінів”.

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