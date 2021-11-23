ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування “Байрактарів” і “Джавелінів”. ФОТО

Фото: Валерій Залужний/Facebook

У Миколаївській області на полігоні “Широкий лан” у рамках підбиття підсумків діяльності Збройних сил України за 2021 рік відбулось інструкторсько-методичне заняття із застосуванням розвідувально-ударних комплексів Bayraktar і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомив головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний у фейсбуці.

“Ми придбали й отримали від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних сил України.

Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні ми відпрацювали нову тактику його застосування в бойових умовах та продемонстрували її командирам бригад і полків. Ми також показали їх комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості”, – наголосив головнокомандувач ЗС України.

Він додав, що метою інструкторсько-методичного заняття є опрацювання єдиних поглядів на організацію та проведення заходів підготовки військ (сил) у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого Збройними силами України в районі проведення операції Об’єднаних сил.

“Я щиро вдячний нашим партнерам за вагому матеріально-технічну допомогу і непохитну підтримку України”, – наголосив Валерій Залужний.

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