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Американське ЗМІ з посиланням на Буданова написало, що Україна використовувала Javelin на Донбасі. Росія зреагувала

23/11/2021 10:01

Американське видання з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова повідомило, що на Донбасі проти російських гібридних військ застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це написало американське видання Military Times у неділю, 21 листопада.

“Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що системи Javelin використовувалися проти російських військ”, — йдеться у публікації.

Видання з посиланням на голову розвідки додало, що американські ракети разом з легкими радіолокаційними системами протидії вогню AN/TPQ і турецькими безпілотниками Bayraktar TB2, які залучені в бойових діях проти проросійських бойовиків, володіють значним психологічним стримуючим фактором, змушуючи росіян двічі подумати перед атакою.

Проте Буданов заявив, що Україна потребує більшої військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

Зокрема, українській армії необхідні системи протиповітряного, протиракетного та безпілотного захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення.
“Ракетні батареї Patriot, а також протиракетні, артилерійські та мінометні системи входять до списку бажань України”, — пише видання.

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало повідомлення про те, що Україна вперше застосувала американські протитанкові ракетні комплекси Javelin у ході бойових дій.

“Ви знаєте, раніше таке слово було “воєнщина”. Ось інакше не можу назвати – агресивні плани української “воєнщини”. Якщо вони погрожують застосовувати Javelin, вони вже застосували Bayraktar. І не те щоб вони сказали, що випадково це зробили, тому що це категорично заборонено мінськими домовленостями, вони повідомили про це з гордістю, щоправда, плуталися у свідченнях, спочатку сказали “так, це трапилося”, потім кажуть “ні, цього не було”, потім зізналися, сказали, що вони й надалі застосовуватимуть ударні безпілотники на Донбасі, тим самим вкотре наплювавши на свої зобов’язання за мінськими угодами”, – сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як інформувала “Новинарня“, після тривалих переговорів у грудні 2017 року Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні летальне оборонне озброєння для стримування агресії РФ – протитанкові ракетні комплекси Javelin. Тоді йшлося про 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок, загальна сума поставки оцінювалася в 47 мільйонів доларів. Перша партія “джавелінів” прийшла в Україну у квітні 2018 року.
Відомо, що тривалий час ПТРК “Джавелін” на вимогу Вашингтона розміщувалися не на Донбасі.
Однак після отримання Збройними силами України американських ПТРК різко скоротилася активність російських танків у зоні АТО/ООС.
Надалі Вашингтон виділяв Україні нові партії “джавелінів”.

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