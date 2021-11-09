Американці прийшли в ОК “Північ” запитати, як ЗСУ задіюють Javelin під час виконання бойових завдань

Керівництво оперативного командування “Північ” та американські колеги обговорили низку питань щодо безпекової ситуації у північно-східному регіоні України та напрямки співробітництва з США.
Йшлося, зокрема, і про використання американських протитанкових ракетних комплексів Javelin у Збройних силах України.
Про це та інше говорили в оперативному командуванні “Північ” у ході робочої зустрічі Аташе Сухопутних військ при Посольстві США в Україні полковника Брендона Преслі з командувачем військ генерал-майором Віктором Ніколюком та офіцерами управління.
“У ході брифінгу української сторони до американських партнерів була доведена інформація про безпекову ситуацію у територіально-сухопутній зоні відповідальності ОК “Північ”. Також окремо зупинилися на вже отриманому досвіді управління та підпорядкованих військових частин у ході участі в операції Об’єднаних сил за відповідними напрямками діяльності, зокрема в логістиці, розвідці, в системі зв’язку тощо”, – йдеться в пресрелізі ОК.
Зазначається, що американських військових цікавили ефективність та досвід використання матеріально-технічної допомоги, отриманої від США у ході виконання бойових завдань українськими військовими.
“Серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК “Javelin”, – наголошують в ОК.
Під час зустрічі обговорили також перспективні напрямки співробітництва між сторонами.
“Наші підрозділи неодноразово проходили навчання за участі та під керівництвом американських інструкторів. Це і є один із результативних напрямків нашої спільної роботи. Сподіваюся, що співпраця буде тільки поглиблюватися, а позитивні результати нарощуватимуться. Адже важливо, що задача у нас одна – це перемога над ворогом”, – цитує генерала Ніколюка його пресслужба.
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Як інформувала “Новинарня“, після тривалих переговорів у грудні 2017 року Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні летальне оборонне озброєння для стримування агресії РФ – протитанкові ракетні комплекси Javelin. Тоді йшлося про 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок, загальна сума поставки оцінювалася в 47 мільйонів доларів. Перша партія “джавелінів” прийшла в Україну у квітні 2018 року.
Відомо, що тривалий час ПТРК “Джавелін” на вимогу Вашингтона розміщувалися не на Донбасі.
Однак після отримання Збройними силами України американських ПТРК різко скоротилася активність російських танків у зоні АТО/ООС.
Надалі Вашингтон виділяв Україні нові партії “джавелінів”.
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