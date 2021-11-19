Спецпідрозділ МОУ отримав антиснайперські системи СИЧ М30

Дві антиснайперські системи від підприємства Archer передані спецпідрозділу Міністерства оборони України.
Про це повідомляє пресслужба підприємства у п’ятницю, 19 листопада.
Зазначається, що такі системи проти ворожих снайперів мають охолоджувані тепловізори СИЧ М30.
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