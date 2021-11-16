Російські окупанти мінометним обстрілом зруйнували житловий будинок у Мар’їнці

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У Мар’їнці Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ зруйновано житловий будинок.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія за адресою с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від лінії розмежування відстань зони влучань становить 600 м, що свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями Російської Федерації житлової забудови.

Усі факти встановила та задокументувала група спостерігачів української Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Матеріали передали до Донецької обласної прокуратури, щоб розпочати досудове слідство за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

“Українська сторона СЦКК підкреслює, що такий факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення”, – йдеться у повідомленні.

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