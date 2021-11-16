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Російські окупанти на Донбасі поранили українського військового

16/11/2021 17:49

Станом на 17:00 вівторка, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

У напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Ц районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівкии потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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